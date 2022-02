EarthBound et EarthBound Beginnings sont disponibles pour les abonnés du Nintendo Switch Online

Alors que certains espéraient encore voir apparaître Mother 3 sur Nintendo Switch, la réalité en est toute autre. Connu sous le nom de Earthbound en dehors du Japon, la licence est disponible dès à présent sur Nintendo Switch pour les possesseurs du Nintendo Switch Online. Plus précisément, ce sont Earthbound sur NES et EarthBound Beginnings sur Super Nintendo qui viennent d'être rajoutés aux catalogue de consoles virtuelles des abonnés. Une occasion idéale de découvrir ces deux jeux cultes si vous ne les avez pas encore fait.

Rejoignez Ness, Paula, Jeff et Poo dans leur quête pour accomplir une antique prophétie pour arrêter Giygas (et aussi assister à un concert de Runaway Five) dans le jeu Super NES EarthBound. Retournez en 198X avec EarthBound Beginnings, une version localisée en anglais du jeu Mother originellement sorti sur Famicom. EarthBound et EarthBound Beginnings rejoindront les catalogues Nintendo Switch Online... peu après la fin de la présentation !