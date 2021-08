Minecraft Dungeons est le prochain Jeux à l'essai du Nintendo Switch Online

Nintendo continue sa politique de permettre aux abonnés Nintendo Switch Online de tester des jeux complets gratuitement pendant quelques jours. Cette fois-ci ce sera le jeu d'action-aventure Minecraft Dungeons qui sera jouable, gratuitement pour les abonnés au service de jeux en ligne Nintendo Switch, du 18 août au 24 août , vous pouvez d'ailleurs le télécharger dès maintenant sur vos Nintendo Switch.

Sorti le 26 mai 2020 , cet action-RPG à la sauce Diablo dans l'univers de Minecraft se joue en solo ou à plusieurs et vous devriez avoir largement le temps de finir son aventure durant sa période d'essai, le jeu ne demandant qu'une poignée d'heures pour en voir le bout. Quel jeu voudriez-vous voir "offert" durant quelques jours dans le cadre des "Jeux à l'essai" du Nintendo Switch Online ?

Battez-vous dans un tout nouveau jeu d'action-aventure inspiré par les dungeon crawlers classiques et qui se déroule dans l'univers de Minecraft ! Parcourez les donjons en solo ou avec des amis ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer à travers des niveaux extrêmement variés remplis d'action et de trésors, le tout dans une quête épique pour sauver les villageois et triompher du terrible Arch-Illageois !

• Plus de puissance ! Déverrouillez des dizaines d'objets et enchantement d'armes uniques pour des attaques spéciales dévastatrices.

• Multijoueur ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent former une équipe et se battre ensemble en mode coop.

• Des options ! Personnalisez votre héros, puis sautez dans la mêlée avec des coups puissants, ou restez à distance avec vos attaques, ou encore, jouez le tank au milieu des vagues de créatures, protégé par votre imposante armure !

• Épique ! Explorez des niveaux remplis de trésors dans une quête pour faire tomber le terrible Arch-Illageois !