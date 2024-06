Les cinq cultissimes Mega Man sortis sur Game Boy de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Ils peuvent redécouvrir dès aujourd'hui les versions Game Boy des cinq premiers Mega Man sortis au début des années 90.L'occasion de mettre la main sur des versions rares, parfaitement réalisées des cinq premiers titres de la licence de Capcom sortis sur NES.

Pour en savoir plus, retrouvez une présentation des cinq jeux ainsi que le trailer d'annonce. Enjoy.

MEGA MAN : DR. WILY'S REVENGE Le savant fou, Dr. Wily, a réactivé huit de ses Robot Masters dans sa quête vers la domination du monde. Les voilà lancés, et ils mettent la ville en pièces !

Le Dr. Wily est absolument dément cette fois. Alors que vous vous frayez un chemin à coup de Blaster, il vous devance, s'enfonce dans des labyrinthes toujours plus retors et se retranche derrière d'innombrables créations mécaniques, plus folles les unes que les autres. Parmi elles se trouve un robot dévastateur spécialement conçu pour détruire Mega Man !

MEGA MAN II Une fois de plus, le Dr Wily concocte un plan machiavélique. Cette fois-ci, il a volé un appareil expérimental pour voyager dans le temps et s'est éclipsé dans le futur ! Pendant ce temps, Mega Man et son fidèle acolyte Rush sont envoyés en mission pour enquêter dans un repaire sous-terrain. Sautez et foncez à travers un barrage d'ennemis coriaces et collectez une multitude d'armes et d'objets pour affronter les Maîtres Robots ! Qui est ce mystérieux Quint venu du futur ? Mega Man pourra-t-il atteindre le Dr Wily avant qu'il ne soit trop tard ? Préparez-vous à l'aventure !

MEGA MAN III L'infâme Dr Wily a pris le contrôle d'une plateforme pétrolière pour forer la croûte terrestre et exploiter l'énergie nécessaire à sa dernière invention. Le monde est au bord d'une catastrophe sans précédent, et seul Mega Man peut l'empêcher ! Traversez la forteresse périlleuse du Dr Wily avec l'aide de votre chien Rush et de votre robot Eddie, et triomphez des Maîtres Robots pour récupérer leurs armes avant de vous mesurer au savant fou et à sa création ultime !

MEGA MAN IV Le chaos s'abat sur l'exposition mondiale de robots. Le Dr Wily a pris le contrôle des machines et les force à attaquer ! Seul robot à échapper à son influence, Mega Man se lance à ses trousses pour l'arrêter. Accompagné de Rush et Beat, ses fidèles alliés, Mega Man fonce dans des forteresses protégées par des tourelles laser, des hordes d'androïdes armés jusqu'aux dents et des Maîtres Robots machiavéliques. Triomphez de vos ennemis, obtenez de nouvelles armes et affrontez une nouvelle fois le Dr Wily !

MEGA MAN V Le dernier épisode de la série Mega Man sur Game Boy débute par la défaite de Mega Man contre son nouvel ennemi, Terra ! Notre héros repart au combat avec son nouveau Mega Arm et jure de se débarrasser de son bourreau et de son armée de robots de l'espace, les vils Stardroïdes ! Mega Man peut compter sur des alliés, lui aussi. Le chien robot Rush est de retour, accompagné de Tango, le chat cybernétique. Ramassez des capsules de puissance pour débloquer de nouvelles améliorations dans le laboratoire du Dr Light et utilisez toutes vos capacités pour vaincre les envahisseurs extraterrestres !

,

​Pour rappel, retrouvez les différentes formules d'abonnement au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :