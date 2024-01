Golden Sun : les hits de la GBA de retour dès la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Les fans les attendaient; ils sont de retour. Dès la semaine prochaine , les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront retrouver sur l'application GBA de la Nintendo Switch, deux classiques des RPG, GOLDEN SUN et Golden Sun : L'Age perdu avec un lissage HD, le jeu en ligne et la possibilité de transférer ses données d'un jeu à l'autre (via deux méthodes, "communication" et par "mot de passe"). Pour revivre ces petits morceaux d'histoire du début des années 2000, rendez-vous le 19 janvier 2024 . Retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous.

Présentation de GOLDEN SUN

Les forces du mal envahissent le monde et tentent de percer le secret oublié de l'Alchimie. À présent, le destin de l'humanité ne tient qu'à un fil. Ramenez la paix dans le monde à l'aide de vos armes, de votre magie psynergie, de vos fidèles compagnons et des créatures issues des éléments. Golden Sun est un jeu de rôle épique à l'histoire palpitante se déroulant dans un vaste monde. Rassemblez les Djinn élémentaires du feu, de l'eau, du vent et de la terre et combinez-les de multiples façons pour obtenir d'incroyables effets magiques.

Présentation de Golden Sun : L'Age perdu

Dans cette suite du célèbre RPG sur Game Boy Advance, Golden Sun : L'Age perdu, retournez dans le monde de Weyard et découvrez une toute autre facette de l'histoire. Accompagnez Felix et son équipe, accomplissez les missions pour rétablir l'alchimie dans le monde, une catastrophe que les personnages du jeu original avaient essayé d'empêcher. Avec une bande de nouveaux aventuriers, lancez des invocations grâce aux puissants djinn élémentaires spirituels. De plus, si vous avez terminé Golden Sun, vous pouvez transférer vos données avec un mot de passe pour débloquer des objets, des statistiques et bien plus encore !

Notez qu'il existe un autre épisode de Golden Sun : Obscure Aurore sorti en 2010 sur Nintendo DS.

,

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :

Source : Nintendo