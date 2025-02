Ecureuil Noir vous propose son nouveau Guide Deluxe dédié à Golden Sun : L'Age perdu

Que vous ayez découvert le premier opus sur Gameboy Advance en 2002 ou via les Consoles Virtuelles des années plus tard, Golden Sun est une licence qui a procuré beaucoup de plaisir aux fans de J-RPG. Entre cette quête pour sauver le monde, les armes rares à trouver et la chasse aux Djinns, sans compter le transfert de la sauvegarde du 1er opus pour la transférer dans Golden Sun : L'Age perdu, autant dire qu'une solution n'était pas de trop pour les joueurs à l'époque. Pour 2025, L'Écureuil Noir est fier de vous proposer le guide du second opus, Golden Sun : L'Age Perdu sur la plateforme ulule.

Si vous vous demandez ce qu'il en est du guide du premier opus, L'Écureuil Noir l'avait proposé en financement participatif en juin 2024 toujours sur la même plateforme. Si vous l'avez raté, pas de panique, l'éditeur vous propose dans les contributions le Pack Solaire qui contient les deux guides en édition Deluxe, ainsi que le Guide Méridien, un complément stratégique couvrant les éléments communs aux deux jeux. Si vous êtes intéressé pour faire l'acquisition de l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de financement Ulule du projet.

Source : Ulule