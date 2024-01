Golden Sun à l'honneur dans le dernier Ludothèque de Third Editions

Est-ce que 2024 serait l'année du retour de la licence Golden Sun sur toutes les bouches des fans de RPG ? Alors que Nintendo a confirmé le retour des deux premiers opus de la licence sur Nintendo Switch pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, la maison Third éditions de son côté a fait l'annonce d'un tout nouvel ouvrage signé Fanny Rebillard à qui l'on doit déjà l'excellent La musique dans Zelda, les clefs d’une épopée hylienne.

L'autrice a en effet signé avec Third éditions la réalisation d'un nouvel épisode de Ludothèque, une série d'ouvrages courts dont le but est de présenter une licence dans un ouvrage de moins de 100 pages. Dans son dernier ouvrage dédié à Golden Sun, nous en apprenons davantage sur les conditions de réalisation du premier épisode de la licence, les origines du studio Camelot et comment ils sont passés des jeux de sport à un RPG, et bien évidement une analyse de l'histoire comptée dans les 3 opus sortis sur Game Boy Advance et Nintendo DS.

Si l'ouvrage vous intéresse, sachez que la gamme Ludothèque de Third éditions a un mode de distribution assez particulier. Les ouvrages de cette sont disponibles à l'achat uniquement en dématérialisé (version ebook). Si toutefois vous préférez une version physique, Third éditions propose de vous envoyer gratuitement un ouvrage Ludothèque en version physique tous les 5 achats effectués sur leur boutique en ligne. Avec les soldes d'hiver actuellement en cours, peut-être trouverez-vous de quoi vous faire une bonne session lecture dans les prochains jours. Pour rappel, GOLDEN SUN et Golden Sun : L'Age perdu seront disponibles sur Nintendo Switch à partir du 17 janvier pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

