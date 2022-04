[Rumeur] Liste des jeux Game Boy Advance repérés sur Nintendo Switch

Il y a quelques heures , des images d'émulateurs Game Boy (incluant le Game Boy, la Game Boy Color et la Game Boy Advance) à priori, officiels , ont été publiées sur le net, laissant penser que Nintendo se prépare à ajouter prochainement les jeux Game Boy à son abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel- à moins d'une nouvelle option. Pour plus de détails, voir notre news complète ICI. Dans la foulée, sur Twitter, un dénommé MondoMega a publié une liste de jeux GBA qui auraient été testés via l'émulateur. Alors attention, il faut être prudent car évidemment, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur. Par ailleurs, même si effectivement Nintendo travaille sur des émulateurs Game Boy et teste différents jeux, cela ne signifie pas forcément que ces jeux seront tous disponibles, et encore moins au lancement des applications. En attendant des éclaircissements, retrouvez cette liste sur cette page. Vous y retrouverez de grands jeux Nintendo comme Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi : Superstar Saga, Metroid Fusion, Wario Land 4 ou encore les deux Golden Sun mais aussi des titres d'éditeurs tiers comme Kingdom Hearts : Chain Of Memories et Castlevania : Aria of Sorrow. Par ailleurs, une capture d'écran de Pokémon Rubis laisse penser que des tests ont été fait en rapport avec le câble Link.

Notez que seulement quatre titres Game Boy / Game Boy Color ont été repérés à ce stade : Super Mario Land, The Legend of Zelda : Link's Awakening DX, Tetris et Qix. Retrouvez l'image compilant les jeux GBA ci-dessous. Notez que les jeux en jaune n'étaient semble-t-il, pas présent dans la version des fichiers qui ont fuité aujourd'hui. Par contre, ils ont été présents dans le dossier ROM à un moment donné. On espère avoir des informations officielles très prochainement. Evidemment, on vous en reparle bientôt.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.



There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt — MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022