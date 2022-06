Reggie Fils-Aimé pense que Nintendo devrait exploiter son catalogue Wii et GameCube

Actuellement en promotion pour son livre Disrupting the Game, Reggie Fils-Aimé, l'inoubliable ancien président de Nintendo of America, fait le tour des médias et en profite pour livrer différentes anecdotes mais aussi pour donner son avis sur la politique actuelle de Nintendo. Ainsi dans une entrevue publiée par CNET.com, le Regginator a expliqué que s'il devait revenir ne serait-ce qu'une journée à son ancien poste, il ferait en sorte d'exploiter le catalogue des anciennes consoles Nintendo. Pour cela, il ne sortirait pas de nouvelles consoles mini mais rendrait les jeux des consoles précédentes disponibles sur Nintendo Switch. Nintendo propose déjà des jeux N64 via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel mais au compte-goutte et probablement pas assez au vu du catalogue de jeux N64. Il y a aussi énormément de jeux sortis sur GameCube et sur Wii qui pourraient facilement être exploités et proposés aux possesseurs de Nintendo Switch.

Il est vrai que si depuis des années, Nintendo (sur)exploite le catalogue de jeux NES et Super Nintendo, pour ses autres consoles, notamment les dernières, la firme est plus frileuse, incitant parfois les fans à se tourner vers des solutions alternatives... Alors, Nintendo finira-t-il par proposer aux possesseurs de Nintendo Switch, un large choix de jeux issus de toutes ses consoles précédentes que ce soit via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel ou un autre système ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife