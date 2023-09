Pokémon Ecarlate et Violet - DLC Volume 1 : Le Masque Turquoise - Attention à ce bug fâcheux qui peut vous SOFTLOCK

Alors que le DLC de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro est disponible depuis le 13 septembre 2023 , de nombreux joueurs ont pu parcourir la nouvelle région de Septentria à la recherche de nouvelles créatures à capturer. Outre de nouveaux monstres et adversaires, le jeu est égalent rempli de bugs, tout comme le jeu original (voire même pire...). Parmi les bugs recensés, le streamer @TheGuill84 a été victime d'un SOFTLOCK au milieu de son Live découverte. En se mettant derrière le personnage de Bria et en lui parlant, il se retrouve bloqué entre elle, le comptoir et la plante, l'empêchant tout bonnement de se libérer, et une sauvegarde suivi d'une relance pour réinitialiser le PNJ n'y changent rien.

Fort heureusement, le système de sauvegarde de secours inclus dans le jeu a pu lui permettre de changer une sauvegarde antérieure de quelques minutes avant le drame. Mais si il n'avait pas eu ce réflexe, ce sont des dizaines, voire des centaines d''heures de jeu qui auraient pu être tout simplement perdues. Pour ceux qui l'ignorent, la sauvegarde de secours s'active à l'écran d'accueil en faisant la combinaison suivante : Haut + X + B.

On espère que Game Freak et The Pokémon Company prendront rapidement conscience de ce bug, et déploieront rapidement un patch, en espérant que ce dernier corrige aussi les nombreux autres problèmes de ce DLC (nous en reparlerons dans notre test dédié).