Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez les nouveaux Pokémon du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Le nouveau DLC de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet ne nous proposera pas seulement une nouvelle histoire et deux nouvelles régions. Les joueurs auront également l'occasion de découvrir de toutes nouvelles créatures à ajouter dans leur Pokédex. Le dernier trailer diffusé à l'occasion du Pokémon Presents a été l'occasion d'en apprendre davantage sur plusieurs de ces créatures. Nous vous proposons donc un petit récapitulatif ci-dessous. Pour rappel, la sortie du Volume 1 : Le Masque Indigo du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, est prévue pour le 13 septembre 2023 .

Cette évolution nouvellement découverte de Verpom se distingue de Pomdrapi et de Dratatin. Il semblerait que la tête et la queue qui sortent de la pomme appartiennent à deux créatures différentes qui s’entraident depuis l’intérieur du fruit. Les Pomdramour recouvrent leurs pommes d’un sirop produit par leurs corps et dont l’odeur envoûte leurs adversaires.

Voici Pondralugon, l’évolution de Duralugon que vous croiserez dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo.

S’il est en danger, Pondralugon allonge son corps habituellement courbé et prend l’apparence d’un magnifique point d’acier. Il perd alors en mobilité, mais devient d’autant plus stable.

Les terminaux situés aux extrémités de ses membres accumulent et emmagasinent l’électricité statique que Pondralugon est incapable de générer de lui-même. C’est cette énergie qui alimente son puissant rayon. L’accumulation d’électricité est plus facile durant les orages ou en cas de mauvais temps, et Pondralugon peut alors tirer son rayon plus rapidement !

Une nouvelle capacité : Fulgurayon

Lorsque Pondralugon utilise cette capacité spéciale de type Électrik, il canalise une énorme quantité d’énergie pour tirer un éclair à haute tension. S’il pleut, Pondralugon peut lancer cette attaque sans même avoir besoin de la charger.