Pokémon Ecarlate et Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Toutes les infos sur les nouveautés du Volume 2 : Le Disque Indigo

Comme vous le savez maintenant, à partir du 13 septembre sera disponible Le trésor enfoui de la Zone Zéro, pour les possesseurs de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Proposé au tarif de 34,99€ sur l'eShop, ce DLC sera divisé en 2 parties. Le Volume 1 : Le Masque Turquoise sera disponible dès le 13 septembre . Le Volume 2 : Le Disque Indigo sera quant à lui disponible dans le courant de l'hiver . Nous avons pu découvrir ce jour une toute nouvelle vidéo mettant l'accent sur les ajouts de ce second volume, et notamment le retour de tous les starters des générations précédentes (au moins on ne nous a pas sorti la perche à selfie). Voici un récapitulatif des informations présentes dans ce trailer :

Les starters des anciennes générations pourront être capturés dans la nouvelle zone

Nouvelle Capacité : Dissonance Psy Inflige des dégâts et empêche la cible de se soigner

Nouvelle Capacité : Prio-Parade Frappe avant la capacité prioritaire de la cible

Confirmation du type de Ire-de-Foudre : Electrique / Dragon

Nouvelle Capacité : Vif Éclair Frappe avant l'attaque de la cible

Confirmation du type de Chef-de-Fer : Acier / Psy

Nouvelle Capacité : Lame Tachyonique Frappe l'adversaire 2 fois d'affilé à coup sûr

Un tout nouveau type de Terracristal fait son entrée. Plus d'infos à venir