Pokémon Ecarlate et Violet dévoilent leurs premiers Pokémon exclusifs

Ce n'est plus un secret pour personne, qui dit deux versions d'un jeu Pokémon d'une même génération dit évidemment que quelques monstres de poche seront exclusifs à chacune des versions. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ne dérogeront pas à la règle. Si nous avions déjà pris connaissance des Pokémon Légendaires Koraidon et Miraidon, nous avons pu découvrir ce jour 2 Pokémon exclusifs par version. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Pokémon exclusifs à la version Écarlate

Embrylex (2ème Génération)

Dolman (8ème Génération)

Pokémon exclusifs à la version Violet

Draby (3ème génération)

Bekaglaçon (8ème génération)