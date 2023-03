Pokémon Ecarlate et Violet - Les Paradoxes Serpente-Eau et Vert-de-Fer disponibles en Raid Téracristal

En plus du dernier DLC de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet baptisé Le trésor enfoui de la Zone Zéro, de nouveaux Raids Téracristal évenementiels ont été annoncés, avec à la clé la capture de 2 nouveaux Pokémon Paradoxe. Serpente-Eau qui est une version du passé de Suicune, et Vert-de-Fer qui est une version du futur de Viridium dénommée Vert-de-Fer. Les deux créatures pourront être capturées respectivement sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet du 27 février au 12 mars 2023. Une occasion en or de gonfler votre Pokédex.

Serpente-Eau

Exclusif à Pokémon Écarlate

Vert-de-Fer

Exclusif à Pokémon Violet

Du lundi 27 février au dimanche 12 mars 2023, des raids Téracristal évènementiels auront lieu dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les Dresseurs et Dresseuses y croiseront deux Pokémon Paradoxe récemment découverts : Serpente-Eau dans Pokémon Écarlate et Vert-de-Fer dans Pokémon Violet.

Source : Pokemon