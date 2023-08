Pokémon Ecarlate et Violet - Mew et Mewtwo débarquent pour un combat dantesque

Si les joueurs attendaient surtout de ce Pokémon Presents de nouvelles informations sur les DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, nous avons également été servis en contenu pour le jeu de base. Devenu presque aussi commun qu'un Roucool niveau 3 sur la première route de votre voyage initiatique, Mew est accessible dès maintenant via l'option Cadeau Mystère, et ce jusqu'au 18 septembre 2023 . Petite particularité, chaque Mew généré aura une nature et un Téracristal différent. Pour l'obtenir rien de plus simple, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrir le menu du jeu

Sélectionnez "Poké Portail"

Sélectionnez "Cadeau Mystère"

Choisissez l'option de récupération via mot de passe

Entrez le code GETYOURMEW

Acceptez le cadeau

N'oubliez pas de sauvegarder !