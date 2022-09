Pokémon Écarlate et Violet dévoilent officiellement Taupikeau et le dernier clip d'Ed Sheeran

Aperçu furtivement hier, le nouveau mystérieux Pokémon ressemblant étrangement à Taupiqueur sans pour autant être simplement l'une de ses formes régionales se présente aujourd'hui officiellement à nous. Voici Taupikeau, un Pokémon eau qui apparaîtra dès le 18 novembre prochain dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Encore une fois, Game Freak précise à qui veut l'entendre que Taupikeau est bel et bien un nouveau Pokémon et s'il présente des similitudes étranges avec Taupiqueur, ils ne faut surtout pas les confondre.

De plus, le clip Celestial d'Ed Sheeran est lui aussi officiellement disponible ci-dessous. Que pensez-vous de celui-ci et de Taupikeau ?

Voici Taupikeau, le Pokémon Congre ! Ce Pokémon de type Eau se nourrit dans l'océan et est doté d'un odorat exceptionnel. Bien qu'il ressemble à Taupiqueur, il appartient à une espèce entièrement distincte.