Pokémon Écarlate et Violet dévoilent la seconde vague d'élèments d'icônes de la semaine sur l'application Nintendo Switch Online

Après une première vague réussie (voir notre article dédié), Pokémon Écarlate et Violet, dès à présent disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch (cliquez ici pour lire le fantastique et très complet test de l'ami @ggvanrom) reviennent nous proposer de nouveaux éléments d'icônes chaque semaine les vendredis et jusqu'au 26 décembre prochain par vagues de fonds, de personnages et de cadres. Cette semaine, l'emphase est mis sur les PNJ du jeu ainsi que sur Carmadura et Malvalame, les Pokémon exclusifs aux deux versions.

De quoi personnaliser au maximum vos icônes aux couleurs de la dernière grosse sortie Nintendo Switch de l'année.