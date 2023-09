Pokémon Ecarlate et Violet - Le Clan des Visages du Monstre victime d'un bug dans le dernier DLC - Un correctif est en préparation

Alors que les joueurs peuvent découvrir la nouvelle région de Septentria dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet depuis le 15 septembre, jour de sortie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, quelques bugs ont déjà été détectés par les joueurs (en plus des problèmes techniques déjà présents dans le jeu de base. C'est un point que l'on avait noté positivement dans notre test dédié, le Clan des Visages du Monstre est un groupe de 7 dresseurs dont les équipes sont axées sur la stratégie, et pouvant rapidement faire de gros dégâts dans votre équipe si vous êtes mal préparés. Une quête associée vous propose de les éliminer pour vous voir offrir des récompenses à chaque victoire.

Malheureusement plusieurs joueurs se sont plaints que malgré leur victoire ils n'avaient pas accès aux récompenses. En effet, le système interne du jeu a été conçu de sorte à enregistrer les résultats de 300 combats de dresseur. Si cela pouvait suffire pour l'aventure principale, il apparaît qu'avec le DLC la limite a été dépassée, empêchant ainsi la validation des victoires pour réussir cette quête. Game Freak et The Pokémon Company ont annoncé qu'un patch était actuellement en cours de préparation et qu'il serait déployé durant la première quinzaine d'octobre .