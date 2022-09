Tag-Tag, le Pokémon graffeur se dévoile dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Tous les détails

C'est un nouveau Pokémon de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, teasé un peu plus tôt cette semaine, que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Son nom est Tag-Tag (ou Grafaiai en anglais.) Il s'agit d'un Pokémon sauvage qui a la particularité de taguer les arbres avec différentes couleurs qui attirent les autres Pokémon... Retrouvez la présentation complète de Tag-Tag. De plus, nous vous invitons à découvrir ce Pokémon en action dans les deux vidéos ci-dessous avec en prime quelques captures d'écran.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Présentation Tag-Tag :

Catégorie : Pokémon Singe Venin

Type : Poison/Normal

Taille : 0,7 m

Poids : 27,2 kg

Talent : Délestage / Toxitouche

Tag-Tag Tag-Tag est un Pokémon lunatique et tatillon. Il ne vit pas en meute et préfère vagabonder en solitaire. On le retrouve sans cesse impliqué dans des disputes territoriales avec d'autres Pokémon. Des motifs intrigants sur les arbres Tag-Tag est un Pokémon nocturne. À la tombée de la nuit, il lèche ses mains et ses doigts pour les recouvrir de poison, puis il se sert de ses membres ainsi enduits pour dessiner des motifs sur les arbres de son territoire. La salive toxique avec laquelle il peint paralyse les Pokémon Insecte, qui sont attirés par le parfum doux et enivrant de cette substance. Un Pokémon qui se protège grâce au poison Ce Pokémon utilise sa salive toxique (dont la couleur change selon son alimentation) pour attaquer ses ennemis en leur crachant dessus, ou en les griffant après avoir enduit ses doigts de salive. Lorsque Tag-Tag se sent en danger, la concentration en poison de sa salive augmente rapidement. Si sa victime absorbe cette puissante toxine, elle est paralysée pendant trois jours entiers.​

