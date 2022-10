Pokemon Ecarlate et Violet s'offrent un long trailer de 14 minutes à découvrir dès maintenant

C'est ce jeudi 6 octobre que The Pokémon Company et Game Freak nous proposent de découvrir un tout nouveau trailer de Pokemon Écarlate et Pokémon Violet. Au menu, pas moins de 14 minutes de gameplay à retrouver ci-dessous. Au menu, un aperçu des anciennes créatures qui reviennent dans la nouvelle région de Paldea, la découverte de nouvelles créatures ainsi qu'un aperçu plus détaillé des 4 périples qui nous attendent en jeu !

Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, et nous attendons impatiemment vos retours. De notre côté, nous détailleront le contenu du trailer au fur et à mesure dans la journée. Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront officiellement sur Nintendo Switch le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo