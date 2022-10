Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez Ampibidou, le nouveau Pokémon partenaire de Mashynn

Comme promis, la dresseuse et Influenceuse de Paldea Mashynn est de retour ce jour avec un nouveau stream. Au menu, la découverte de son Pokémon partenaire, nouvelle créature des épisodes Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Contrairement à ce que l'on avait pu penser, c'est bien un tout nouveau Pokémon qui est présenté, et non une forme régionale. Répondant au nom de Ampibidou, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation. Les caractéristiques du Pokémon seront communiquées plus tard dans la journée.

Lorsqu’il allonge et contracte son corps, son organe qui ressemble à un nombril génère de l’électricité. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite cette électricité.