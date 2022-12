Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez le Demake Game Boy Color proposé par DomyGames

Avec ses nombreux soucis techniques en partie corrigés par la sortie d'un nouveau patch cette semaine, La neuvième génération de Pokémon représentée par Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a eu le droit à l'adage habituel "c'était mieux avant". Le Youtuber DomyGames a pris à cœur cet adage et à proposé une vision de ce à quoi auraient pu ressembler Écarlate et Violet si ils étaient sortis sur... Game Boy Color. Nous vous laissons visionner le travail réalisé ci-dessous.

