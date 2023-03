Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : nouvelle mise à jour en approche qui corrigera quelques bugs - Détails

The Pokémon Company continue de travailler à des correction sur Pokémon Écarlate / Violet sorti il y a près de quatre mois sur Nintendo Switch et qui malgré un succès fulgurant, a été pointé du doigt par de nombreux joueurs pour sa techniques défaillante. Le 27 février dernier , une première grande mise à jour a fait passer le jeu en version 1.2.0 (voir les détails ICI). Cependant tout les soucis ne sont pas encore régler, loin de là. Pire, il semblerait que la mise à jour ait apporté (comme cela arrive souvent) de nouveaux bugs. Par exemple, les joueurs ayant participé au dernier Raid Téracristal événementiel (voir ici) sans avoir mis à jour leur jeu n'ont pas pu capturer les Pokémon Paradoxe, Serpente-Eau et Vert-de-Fer (et à la place, ils ont eu droit à un Œuf ). Mais pas de panique puisque The Pokémon Company vient d'annoncer qu'un nouveau patch sera déployé d'ici la fin du mois d'avril et qu'il corrigera ce problème. Le Raid Téracristal événementiel sera reprogrammé à ce moment là. D'autres détails devraient être partagés sur cette nouvelle mise. On note que pour le moment, le problème de suppression de sauvegarde soulevé par certains joueurs n'est pour le moment pas reconnu. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos expériences dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

