Pokémon Presents - Août 2023 : toutes les infos et toutes les annonces

C'est l'or ! Il est l'or, Monsignor ! C'est l'heure du nouveau Pokémon Presents (l’équivalent des Nintendo Direct version Pokémon) qui devrait comme en février dernier nous donner les dernières actualités concernant les Pokémon. Au programme, on peut s'attendre à quelques infos supplémentaires sur le DLC Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro, et notamment sur la première partie :Le Masque Turquoise attendue à la rentrée; la seconde, Le Disque Indiguo, étant prévue plus tard ,en fin d'année , à des précisions sur Le retour de Détective Pikachu attendu en octobre prochain ou encore à quelques allusions à Pokémon Sleep, histoire de nous rappeler qu'il existe.

Evidemment, on est pas contre quelques surprises et nouveaux jeux... En 35 minutes , il y a de quoi faire ! retrouvez sur cette page, toutes les annonces, au fur et à mesure de leur diffusion (que vous pouvez découvrir en direct ICI). Evidemment, cette news sera mise à jour dans la foulée avec des liens et des précisions. n'hésitez pas d'ailleurs à la mettre à jour régulièrement. Enjoy !

Toutes les infos du Pokémon Presents du 8 août 2023 :

