Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet - L'amour s'invite dans les Raids Téracristal

Célébrez la Saint-Valentin avec le "Rendez-vous Pokémon" ! Jusqu'au vendredi 16 février 2024, à 00:59 CET, les Lovdisc apparaîtront plus fréquemment dans les Batailles de Raid Téracristal 3 et 5 étoiles. Ces Lovdisc auront le type Fée comme type Téracristal, alors soyez prudent avant de les défier !

En battant les Lovdisc, il est possible d'obtenir des récompenses supplémentaires, telles que des bonbons Exp. et des Super Bonbon. Rassemblez vos amis et vos Pokémon à l'occasion de la Saint-Valentin pour de superbes combats de raid Téracristal !