Pokémon Home - La version 3.1.0 ajoutera prochainement la compatibilité avec les DLC de Pokémon Écarlate et Violet

Alors que la première partie du DLC de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet est attendu dans un peu moins d'un mois, la bande de stockage généralisée Pokémon Home va également devoir se mettre à jour afin de pouvoir accueillir les nouveautés liées au DLC. Si vous avez regardé le dernier trailer en date diffusé pour la clôture des championnats du Monde de Pokémon, The Pokémon Company a laissé un message stipulant que ladite mise à jour arriverait très bientôt. Ne reste plus qu'à savoir si elle sera disponible dès le lancement du Volume 1 : Le Masque Turquoise le 13 septembre, ou si comme pour le jeu de base il faudra patienter de longs mois.