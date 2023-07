Pokémon Presents : une date fuite pour le prochain Nintendo Direct des Pokémon

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'été n'est pas une période creuse pour les news de jeux vidéo. Il y a de "grosses" sorties mais aussi différents événements. Ainsi, il se pourrait que le prochain Pokémon Presents, qui est une sorte de Nintendo Direct des Pokémon, soit diffusé début août. En effet, des datamineurs ont découvert dans Pokémon MastersEX, la trace d'une "campagne POKEMON PRESENTS" qui débutera le 8 août . Par ailleurs, Lorris de Pokékalos, a relevé que le Duo Menzi × Pohmarmotte sera disponible le même jour à 15h et non à 8h comme habituellement... Autant dire que tous les signaux sont au vert pour une diffusion de Pokémon Presents le 8 août à 15h (heure de Paris) et qu'une confirmation officielle est pratiquement inutile. Cependant, malgré tout, cela reste une rumeur mais on devrait de toute façon être fixé très rapidement.

Evidemment, si elle se confirme, outre des infos sur Pokémon MastersEX, on peut s'attendre à avoir des nouvelles de Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le DLC en deux parties dont la première partie, Le Masque Turquoise est attendue cet automne (et la seconde, Le Disque Indiguo, en fin d'année ) mais aussi du jeu Le retour de Détective Pikachu annoncé récemment pour une sortie en octobre prochain . Pokémon Sleep sera peut-être aussi de la partie comme le clip de Lay Zhang, Pokémon Party qui doit être dévoilé d'ici quelques jours ... On espère évidemment des surprises (encore une fois, si la vidéo est bien diffusée).

Pour mémoire, le dernier Pokémon Presents a été diffusé le 27 février 2023 et vous pouvez retrouver toutes les annonces dans notre news spéciale.

