Nintendo Direct - Toutes les annonces Nintendo Switch en une image

Le 27 mars 2025 , Nintendo a expédié les affaires courantes de la Nintendo Switch avec un "petit" Nintendo Direct au goût d'apéritif, en attendant le "gros" Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 du 2 avril prochain.

Au programme, quelques nouvelles images des deux grands jeux encore attendus sur la première Switch, Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A (même s'ils auront, à n'en point douter une "Nintendo Switch 2 Edition") et différentes annonces de jeux dont, certains, qui sortiront en 2026 !

Comme toujours, nous vous avons concocté une "news référence" qui liste toutes les annonces et mènent vers nos news dédiées à chaque jeu / annonce- voir cette news ICI.

Mais si, d'un seul coup d'oeil, vous voulez voir tous les jeux présent dans ce Direct inattendu, retrouvez ci-dessous la traditionnelle infographie publiée par Nintendo.

Tout ce qu'il faut retenir du NINTENDO DIRECT SPECIAL SWITCH 1 :