Pokémon Presents : le prochain Nintendo Direct des Pokémon débarque la semaine prochaine

Comme on s’en doutait (voir notre News spéciale), il y aura bien un Pokémon Presents (l’équivalent des Nintendo Direct version Pokémon) la semaine prochaine, le mardi 8 août a 15h (heure de Paris ) pour 35 minutes de nouvelles fraîches »

Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Probablement à des nouvelles de Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le DLC en deux parties dont la première partie, Le Masque Turquoise est attendue cet automne (et la seconde, Le Disque Indiguo, en fin d'année ) et à quelques nouvelles infos sur Le retour de Détective Pikachu annoncé récemment pour une sortie en octobre prochain .

Évidemment on espère des surprises et la petite vidéo d’annonce est plutôt intrigante… Rendez-vous mardi prochain à 15h pour tout découvrir ensemble.

Pour mémoire, le dernier Pokémon Presents a été diffusé le 27 février 2023 et vous pouvez retrouver toutes les annonces dans notre news spéciale.

