WWE 2K Battlegrounds s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Amateur de catch américain et de testostérone cette news est faite pour vous. En effet, nous apprenons aujourd'hui via le Nintendo Direct Mini "Partner Showcase", que WWE 2K Battlegrounds s'est trouvé une fenêtre de lancement sur Nintendo Switch pour le 18 septembre 2020 .

Il semblerait que l'éditeur 2K ait opté pour une formule plus conviviale pour la série, d'où le choix artistique de rendre les personnages et l'univers plus "cartoon" afin d'accentuer la sensation de jouer à un party game non violent.

Sans plus attendre, retrouvez du gameplay live commenté de WWE 2K Battlegrounds ci-dessous.

Source : Youtube