Pokémon Presents N°2 : découvrez en direct l'annonce importante concernant le monde des Pokémon dès 15h

La semaine dernière , The Pokémon Company a surpris les fans avec la diffusion d'un Pokémon Presents, un nouvelle appellation pour une vidéo façon Pokémon Direct qui a dévoilé quelques nouveautés à venir du Pokémonverse dont New Pokémon Snap ou encore Pokémon Café Mix qui sort aujourd'hui sur mobiles et Nintendo Switch (voir toutes les annonces ICI. ) Mais quant il n'y en a plus, il y en a encore et un second Pokémon Presents est attendu aujourd'hui à 15 heures (heure de Paris.)

Cette fois-ci,Tsunekazu Ishihara (le pdg deThe Pokémon Company) devrait faire "une annonce importante concernant le monde des Pokémon"; à priori "un grand projet" qui devrait nous être détaillé pendant près de 11 minutes . Alors de quoi s'agit-il ? D'un nouveau jeu vidéo ? Ou d'un ancien remis au goût du jour ? à moins qu'il ne s'agisse de l'annonce d'un parc d'attraction comme Nintendo ou encore d'un nouveau film. Vu les mots employés, à ce stade tout est possible et n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics.

Evidemment, pour en avoir le cœur net, nous vous donnons rendez-vous ici même dès 15 heures afin de découvrir ensemble ce "grand projet"...

NB : la vidéo en français sera ajoutée dès disponibilité