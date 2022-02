Le Pokémon Présents n'a pas été annoncé ni promotionné en Europe et aux Etats-Unis à cause de la guerre en Ukraine

Ce jour, un nouveau Pokémon Presents (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) a été publié sur les pages Youtube de Pokémon dans le monde. Cependant, l'annonce de la diffusion de la vidéo n'a été faite que sur les réseaux japonais et n'a même pas été relayée par les comptes Nintendo en Europe et aux Etats-Unis. Ainsi, jusqu 'au dernier moment, on s'est demandé s'il y aurait une version française du Pokémon Presents. Finalement, le Pokémon Presents a bien été publié à l'heure dite en Europe, et notamment en France, en français, et aux Etats-Unis, en anglais. C'est une situation qui ne s'était jusqu'à présent jamais produite et qui posait question...

Dans un communiqué (publié par Nintendo Everything), The Pokémon Company a tenu à s'expliquer sur cette absence de promotion : elle est tout simplement liée à l'offensive de la Russie en Ukraine. Devant la gravité de la situation, et ne pouvant pas déprogrammer la diffusion de la vidéo (pour le Pokémon Day), la société a préféré la jouer profil bas par respect pour son "public mondial" et pour toutes celles et ceux "qui sont impactés" par ces "grands événements mondiaux qui se déroulent en ce moment". Retrouvez la déclaration ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nous souhaitons être sensibles aux grands événements mondiaux qui se déroulent en ce moment et à ceux qui sont impactés. Un Pokémon Presents pré-programmé n'a pas pu être reporté. Par respect pour notre promotionné nous avons décidé de réduire considérablement la promotion de l'événement tout en donnant aux fans la possibilité de se connecter s'ils le souhaitent