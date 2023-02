Qui dit Pokémon Day dit également Pokémon Presents, ce direct dédié aux monstres de poches où nous pouvons découvrir en avant-premières les dernières actualités de la licence phare de The Pokémon Company, Game Freak et Nintendo. Nous avons confirmation que le prochain Pokémon Presents se déroulera le lundi 27 février à partir de 15h heure française . Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques jours, et d'ici-là, n'hésitez pas à nous faire savoir vos attentes vis à vis de cet évènement.Annonce de la 10ème génération ? DLC de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet ? Retour de la franchise Pokémon Donjon Mystère ? Lâchez vous dans les commentaires !

