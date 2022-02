Pokémon Presents : une présentation vidéo aura lieu pour ce 27 février pour le Pokémon Day

Une nouvelle présentation vidéo autour de Pokémon aura lieu ce dimanche 27 février 2022 à 15 heures soit pile à temps pour le Pokémon Day (le jour de l'anniversaire de la franchise). C'est via une page dédiée (cliquez ici) que l'annonce d'un nouveau "Pokémon direct" s'est faite et sans pour autant annoncer quoi que ce soit de son futur contenu, nous pouvons aussi y apprendre que ce Pokémon Presents durera une quinzaine de minutes.

L'année dernière, le Pokémon Presents de février 2021 nous avait permis d'apprendre l'existence des remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante mais aussi de la révolution Légendes Pokémon : Arceus à peine sortie il y'a quelques semaines. Que pouvons-nous attendre de cette nouvelle présentation ? De nouveaux jeux ? Une nouvelle génération ? Ou bien encore un DLC pour Légendes Pokémon : Arceus ? Les spéculations vont bon train et l'espace commentaires est fait pour accueillir vos pronostics et vos souhaits. La présentation sera à suivre le 27 février à 15 heures ici même.

UP : pour rappel, toute la semaine, jusqu'à dimanche, vous pouvez découvrir une annonce concernant Pokémon- voir détails ICI.

Source : Pokemon