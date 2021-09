Nintendo Chronicles Live 1 - Le Pokémon Present Diamant Étincelant/Perle Scintillante & Légendes Pokémon Arceus

Il y a un peu plus d'une semaine, vous avez pu découvrir sur Twitch le premier live des Nintendo Chronicles, votre nouveau rendez-vous de débat d'actualité sur Nintendo-Master consacré au dernier Pokémon Present. En voici enfin la rediffusion ! Dans cette première émission, vous me retrouvez donc en compagnie des rédacteurs de Nintendo-Master Lotario, ArwennaVampyr et Guyoon, ainsi que de Ryfalgoth pour débattre des dernières annonces sur Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante et Légendes Pokémon Arceus. L'émission est disponibles sur YouTube ou au format podcast sur Podcloud et toutes les plateformes d'abonnement.

Sommaire

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

0:03:50 : Les changements graphiques

0:10:15 : Les Grands souterrains

0:13:25 : L’absence des compétitions officielles

0:18:50 : La disparition du casino au profit de la mode

0:23:45 : Le retour des concours

0:27:25 : Les autres fonctionnalités : badges, distributions, Pokémon sur la map, absence des nouveautés de Platine…

Note : les musiques de fond sont des remix des musiques originales de Diamant/Perle par Zame, un stakhanoviste de l’arrangement de musiques de Pokémon dont je vous invite à découvrir la chaîne YouTube.

Légendes Pokémon Arceus

0:43:40 : Les graphismes

0:53:10 : La région de Hisui et le lore historique

1:01:05 : Le gameplay en monde ouvert

1:05:00 : Le système de combat entre capture à la Monster Hunter et ATB

1:09:00 : Le scénario

1:13:25 : Les nouveaux Pokémon

1:15:50 : Le mystère de la connectivité en ligne

1:21:40 : Conclusion sur Légendes Arceus et le Pokémon Present

Merci d’avoir regardé ou écouté cette émission et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Pour les live futurs, préféreriez-vous Twitch ou YouTube et pourquoi ? Vous pouvez répondre au sondage ci-dessous ou vous exprimer dans les commentaires.

Si les archives du podcast vous intéressent et notamment l'épisode en 3 partie sur l'E3 et l'annonce des nouveaux jeux Pokémon, vous pouvez les retrouver sur mon blog.

