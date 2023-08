Le retour de Détective Pikachu : infos et nouveau trailer - tous les détails

A l'occasion de la diffusion d'un nouveau Pokémon Presents (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), de nouvelles infos et de nouvelles images ont été partagées sur Le retour de Détective Pikachu, prévu en octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. L'occasion de constater que le jeu a l'air beaucoup plus riche et soigné que le titre original de la 3DS avec de nombreux personnages et la possibilité d'enquêter en utilisant les spécificités de certains Pokémon.. Retrouvez la présentation du jeu en vidéo et en français ci-dessous.

Pour rappel Le retour de Détective Pikachu sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en version boîte et sur l'eShop. Le prix du jeu est de 49,99€ sur l'eShop et à moins de 45 € sur Amazon (lien partenaire) Pour info, le poids du jeu sur l'eShop est de 9,7 Go.