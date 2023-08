Pokémon Les Horizons - La Série s'offre un nouveau trailer

Toujours en marge du Pokémon Presents de ce 8 août, nous avons pu découvrir un nouveau trailer de Pokémon Les Horizons - La Série. Pour rappel, cette nouvelle saison dit adieux à Sacha et à Pikachu pour se centrer sur un nouveau duo de protagonistes : Liko, une jeune fiche au pendentif mystérieux accompagnée de son Poussachat, et Rhod, un jeu garçon possédant une mystérieuse Poké Ball et un Chochodile. Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle pour cette nouvelle saison, les spéculations se font nombreuse sur les liens familiaux qu'ils pourraient avoir entre les protagonistes et nos anciens héros. En attendant d'en savoir davantage, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.