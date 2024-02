Pokémon Pocket - Le jeu de cartes à collectionner fait son grand retour en 2024

En voici un que l'on avait pas vu venir, et pourtant on se demande pourquoi The Pokémon Company n'y avait pas pensé plus tôt. Présenté lors du Pokémon Presents, Pokémon Pocket propose aux joueurs de re-découvrir les cartes à collectionner Pokémon sous un nouveau format 100% numérique. Développé par Creatures à qui l'on doit déjà le jeu de cartes de base et par DeNA, le titre permettra aux joueurs de collecter des cartes officielles numérisées et présentant même pour certaines des effets visuels spécifiques, et surtout, les joueurs auront la possibilité d'échanger les cartes et d'effectuer des combats rapides. Si cela est peut-être surfait pour les plus jeunes d'entre-nous, les joueurs ayant connu Pokémon Trading Card Game sur Game Boy Color seront surement ravis de cette annonce.

Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, nous savons que Pokémon Pocket sera disponible dans le courant de l'année 2024 . Reste à savoir si en plus du format mobiles les joueurs auront également le droit à une version Nintendo Switch comme c'est actuellement le cas avec Pokémon Unite ou encore Pokémon Café Remix. Une chose est sûre, on devrait éviter les scalpers du marché physique grâce aux boosters numériques.

La franchise incontournable du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon continue à évoluer avec le lancement du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, une nouvelle application qui revisite l’expérience de collection de cartes du JCC Pokémon dans un format numérique innovant. Dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, les joueurs et joueuses pourront ressentir l’excitation que provoque l’ouverture d’un Booster et collectionner des cartes dotées d’effets spéciaux exclusifs à cette adaptation numérique du JCC Pokémon. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket propose de nouvelles « cartes immersives » qui permettront de plonger dans l’univers de chaque illustration, pour une expérience inédite du JCC Pokémon. Les joueurs et joueuses pourront ouvrir deux Boosters chaque jour, sans frais. Ces Boosters contiendront des cartes avec des illustrations nostalgiques, ainsi que de nouvelles cartes n’existant que dans l’application. Les adeptes du jeu pourront lancer des parties rapides, fondées sur le système de combat classique du JCC Pokémon, mais suivant des règles simplifiées.

Source : Pokemon