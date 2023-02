La Réceptionniste Pokémon - une nouvelle série Pokémon originale conçue pour Netflix - Premières images

A l'occasion du Pokémon Presents du 27 février (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI), The Pokémon Company a dévoilé une nouvelle série animée originale produite par Netflix. Réalisée en stop-motion, cette série, nommée La réceptionniste Pokémon se déroulera dans un hôtel pour Pokémon... La série est prévue "prochainement" sur Netflix et en attendant plus d'infos, retrouvez le premier teaser de la série et une courte présentation ci-dessous.

L'univers de l'animation Pokémon s'agrandit avec une nouvelle collaboration entre The Pokémon Company et Netflix. La réceptionniste Pokémon est une série Netflix qui donne vie à une intrigue inédite du monde des Pokémon dans un style d'animation avant-gardiste en stop motion. La série se déroule dans l'Hôtel Pokémon et se focalise sur Haru, la réceptionniste de l'hôtel, ainsi que sur les nombreux Pokémon de passage. Plus d'informations sur la sortie de cette série seront communiquées ultérieurement.