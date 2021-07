The Witcher : le Cauchemar du Loup : bande annonce du nouvel animé prévu cet été sur Netflix

La plateforme de streaming vidéo par abonnement, Netflix continue d'exploiter la licence The Witcher. Après la série dont la saison 2 arrive prochainement avec en prime du contenu à télécharger gratuitement pour The Witcher 3: Wild Hunt, c'est un film d'animation nommé The Witcher : le Cauchemar du loup qui s'apprête à débarquer sur la plateforme. Réalisé par le Studio MIR, le film nous permettra de découvrir le mentor de Geralt, Vesemir dans une nouvelle aventure fantastique pleine de monstres et de sorcières... En attendant la diffusion de The Witcher : le Cauchemar du loup prévue le 28 août prochain sur Netflix, retrouvez un trailer et une courte présentation ci-dessous.

Le monde de The Witcher s'étend dans cette histoire d'origine animée : avant Geralt, il y avait son mentor Vesemir – un jeune sorceleur captivant qui a échappé à une vie de pauvreté pour tuer des monstres contre de l'argent. Mais quand un nouveau monstre étrange commence à terroriser un royaume, Vesemir se retrouve dans une aventure effrayante qui l'oblige à affronter les démons de son passé."

Pour rappel The Witcher 3: Wild Hunt - Definitive Edition est disponible depuis le 15 octobre dernier sur Nintendo Switch (voir détails ICI.)

Source : Netflix