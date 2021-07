The Witcher : découvrez le premier trailer et la date de diffusion de la saison 2 de la série Netflix

Ce week-end s'est déroulée la WitcherCon, un évènement diffusé sur le net et entièrement dédié au Sorceleur et plus spécifiquement aux programmes produits et diffusés sur Netflix à savoir le film d'animation 2D The Witcher : Le Cauchemar du Loup et, bien sûr, la série The Witcher dont la saison 1 a été l'un des gros cartons de l'année 2019 sur la plateforme. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la saison 2 du show avec la diffusion d'un premier trailer que nous vous invitons à voir ci-dessous. On y retrouve évidemment Henry Cavill (qui s'est blessé durant le tournage fortement perturbé par la crise mondiale liée au coronavirus) dans le rôle de Geralt de Riv et tous les héros des romans d'Andrzej Sapkowski.

Pour découvrir la saison 2 de The Witcher sur Netflix, il faudra cependant patienter jusqu'au 17 décembre 2021. Notez que la WitcherCon a dévoilé aussi de nouveaux DLC pour le jeu vidéo- voir ici.