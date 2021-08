Dead by Daylight : le contenu lié à la série Netflix, Stranger Things en promo avant son retrait définitif

Si vous jouez à Dead of Daylight et que vous aimez la série Netflix, Stranger Things, logiquement vous possédez déjà le contenu lié à la série disponible depuis septembre 2019 . Si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard pour l'acheter. Mieux actuellement, les DLC Stranger Things incluant deux héros, un vilain et divers skins sont en promotion. Il faut en profiter maintenant ou jamais. En effet, à partir du 17 novembre 2021, le contenu lié à la série sera retiré de la vente et il ne sera donc plus possible de se le procurer. Par contre, évidemment tous ceux l'ayant déjà acheté pourront continuer à en profiter.

On ne sait pas officiellement pourquoi ce contenu est supprimé mais on se doute que cela concerne des questions de droits. Retrouvez ci-dessous le détail de cette "promo dernière chance"

Stranger Things | Promo Dernière chance

En septembre 2019, Dead by Daylight a accueilli dans la brume l’une des licences d’horreur originales les plus populaires à l’occasion du chapitre Stranger Things.



Aujourd’hui, après deux années chargées de violents sacrifices et de courses-poursuites haletantes grâce à l’aimable participation du Démogorgon, de Nancy Wheeler et de Steve Harrington, le 17 novembre 2021 marquera la dernière occasion qu’auront les fans d’acquérir le contenu Stranger Things pour Dead by Daylight.



Pendant la période précédant cette date, nous fêterons les héros et horreurs d’Hawkins avec une super promotion sur tous les personnages et objets cosmétiques de Stranger Things. Si vous avez déjà acheté du contenu Stranger Things, ne vous en faites pas ! Vous pouvez le conserver tant que vous continuez de jouer à Dead by Daylight. Si vous aviez repéré un personnage ou une tenue à ajouter à votre collection, c’est l’occasion de mettre la main dessus à un prix très réduit.





Carte du laboratoire national d’Hawkins :

Le 17 novembre 2021 , les portes du monde à l’envers vont fermer et la carte Complexe souterrain sera définitivement inaccessible aux joueurs de Dead by Daylight. Toutefois, la disparition de la carte ne signifie pas que l’Entité est prête à laisser filer certains de ses jouets préférés…

Personnages Stranger Things :

Le 17 novembre 2021 , le Démogorgon, Nancy Wheeler et Steve Harrington ne seront plus disponibles à l’achat dans Dead by Daylight.



Les joueurs qui ont déjà acheté l’un de ces personnages Stranger Things en conserveront l’accès et pourront continuer de l’utiliser après le 17 novembre, quand ils ne seront plus disponibles à la vente.



Les joueurs qui souhaitent acheter l’un de ces personnages avant le 17 novembre pourront le faire à moitié prix et ils en conserveront l’accès quand ils ne seront plus disponibles en boutique.



Promotion des personnages Stranger Things : 18 août – 17 novembre (14h HE)

50 % de remise sur Nancy Wheeler

50 % de remise sur Steve Harrington

50 % de remise sur le Démogorgon

Tenues Stranger Things :

Le 17 novembre , toutes les collections et tenues de Stranger Things ne seront plus disponibles à l’achat dans Dead by Daylight.



Les joueurs qui ont déjà acheté l’une des tenues de Stranger Things listées ci-dessous en conserveront l’accès et pourront continuer de l’utiliser après le 17 novembre, quand elles ne seront plus disponibles à la vente.



Les joueurs qui souhaitent acheter l’une de ces tenues avant le 17 novembre pourront le faire au plein tarif et ils en conserveront l’accès quand elles ne seront plus disponibles en boutique.

Promotion des tenues Stranger Things : 18 août – 8ème septembre (11h HAE)

Nancy Wheeler

50 % de remise sur Professionnel 1985

50 % de remise sur En recherche de justice

50 % de remise sur Robe boule de neige

50 % de remise sur Jours de Rose

50 % de remise sur Activiste impulsive

Steve Harrington

50 % de remise sur Professionnel 1985

50 % de remise sur En recherche de justice

50 % de remise sur Robe boule de neige

50 % de remise sur Jours de Rose

50 % de remise sur Activiste impulsive

The Demogorgon

50 % de remise sur Spécimen en fuite

50 % de remise sur Démogorgon perverti

50 % de remise sur Géo-mutation



Profitez des remises sur tout le contenu Stranger Things dès maintenant dans la boutique en jeu de Dead by Daylight !

Vous pouvez également économiser sur l’achat du contenu Stranger Things sur n’importe quelle plateforme entre le 18 août et le 1er septembre (23h59 HAP BST JST CET).

Économisez 60 % sur le chapitre Stranger Things sur Steam, PlayStation, Xbox, Stadia et Switch.

Économisez 50 % sur l’édition Stranger Things sur Steam, PlayStation (hormis le Japon et l’Asie), Xbox et Stadia.

Et n’oubliez pas de garder un œil sur nos réseaux sociaux d’ici au 17 novembre pour davantage d’activations spéciales.



Vous avez d’autres questions sur le contenu Stranger Things ? Consultez notre page FAQ pour plus de détails.