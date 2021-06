SONIC Prime : découvrez les premiers concept-arts de la série Netflix

Depuis quelque temps déjà, le géant Netflix s'intéresse aux jeux vidéo. On est donc pas étonné que la plateforme ait décidé de récupérer la licence SONIC pour en faire une nouvelle série d'animation en 3D. Nommée Sonic Prime (comme un pied de nez à Amazon Prime ?) la série, actuellement en production a été confiée au studio WildBrain Studios situé à Vancouver et au collectif Man of Action à qui l'on doit Ben 10 qui doit s'occuper des scénarios. La série devrait être disponible l'année prochaine et pour le moment, elle reste assez mystérieuse puisque mis à part un premier logo, aucune image de Sonic Prime n'a encore été dévoilée. Tout ce que l'on sait c'est que Sonic devra protéger un nouveau multivers... En attendant d'en découvrir plus, l'artiste Patrick Horan, spécialiste du développement visuel et environnemental a fait, semble-t-il, une gaffe en publiant sur son site de magnifiques concept-arts conçus avec cette légende :

Ce sont des pièces conceptuelles que j'ai peintes pour la série Netflix Sonic Prime. J'étais responsable du nettoyage des mises en page et de la couleur. Pose du personnage et design fournis.

Evidemment, très vite Patrick Horan a supprimé les illustrations mais, comme souvent, pas assez vite pour les empêcher de faire le tour du web et de se retrouver devant vous... Bien qu'ils ne s'agissent que de concept-arts conçus en début de projet, ils donnent à voir un aperçu de ce que recherchent les auteurs et donc ce que pourrait être à l'arrivée Sonic Prime ... Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

