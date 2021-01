Netflix retiré du Nintendo eShop de la 3DS et de la Wii U

Après la suppression (aux Etats-Unis) d'une partie des jeux DSIWare de l'eShop de la 3DS, nous apprenons que depuis le 31 décembre dernier , il n'est plus possible de télécharger l'application Netflix pour la Nintendo Wii U. Si vous avez déjà téléchargé l'application sur la console au GamePad vous pourrez cependant continuer à l'utiliser (et même la retélécharger si besoin) jusqu'au 31 juin 2021 . Disponible depuis le lancement de la plateforme en France, en septembre 2014 (souvenez-vous), l'application Netflix sur Wii U avait su séduire les joueurs par son ergonomie et ses spécificités permettant d'accéder à des informations sur le GamePad tout en regardant son programme sur la télé.

Une page donc se tourne sachant qu'au même moment l'application est retirée de la même façon de l'eShop de la 3DS aux Etats-Unis et au Canada, l'application n'ayant jamais été proposée en Europe et plus spécifiquement en France. Quant à espérer voir Netflix débarquer (enfin) sur Nintendo Switch (et dans la foulée d'autres comme My Canal, Disney + ou Prime Vidéo, soyons fou) pour l'instant nous ne disposons d'aucune information officielle allant dans ce sens.