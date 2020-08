Beyond Good & Evil adapté en long métrage pour Netflix par le réalisateur de Detective Pikachu

Beyond Good & Evil est un Zelda-like très original de par son univers et sa scénarisation qui l'éloignent des standards habituels des jeux d'action-aventure prenant pour modèle la Legend... Sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube, le jeu, développé par notre Michel Ancel national, a cependant d'abord été un échec commercial avant d'acquérir au fil des ans un statut de jeu culte lui permettant de rameuter une plus grande communauté de fans.

Aujourd'hui, Beyond Good & Evil (BGE pour les intimes- et les rédacteurs fainéants) est quasiment une institution, expliquant pourquoi sa suite est très attendue (et peut-être aussi, pourquoi elle se fait toujours attendre...)

Mais le jeu, ou plutôt la marque BGE, s'apprête à prendre une autre ampleur avec l'annonce par Netflix et Ubisoft de la mise en route d'un long métrage qui selon les premières informations devrait mélanger les prises de vues réelles et l'animation... Le projet serait d'ailleurs entre les mains d'un connaisseur en la matière, Rob Letterman, le réalisateur du film Detective Pikachu.

Produit par Jason Altman et Margaret Boykin d'Ubisoft Film & Television, le projet n'en serait qu'à ses balbutiements, Rob Letterman cherchant actuellement un scénariste. Evidemment, nous vous en reparlerons dès que nous aurons d'autres infos.

