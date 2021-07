Netflix annonce une nouvelle série filmée Pokémon par le producteur / scénariste de la série Lucifer

Netflix continue de s'accaparer la culture jeu vidéo.. Non content de diffuser désormais la série animée Pokémon sur sa plateforme, le géant du streaming vidéo par abonnement vient d'annoncer la mise en route d'une toute nouvelle série exclusive qui cette fois-ci ne sera pas une série animée mais au contraire une série filmée avec des acteurs en chair et en os (enfin, on l'espère pour eux.) Pour le moment, peu d'information, si ce n'est que le projet est développé par Joe Henderson, un "show runner" connu surtout pour son travail sur la série à succès Lucifer. D'après certaines sources évoquées par Variety, la série pourrait aussi s'inspirer des recettes du film Detective Pikachu qui a remporté un énorme succès sur les grands écrans, il y a deux ans mais pour le moment rien n'est sûr...

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.