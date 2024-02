La Réceptionniste Pokémon - De nouveaux épisodes en production chez Netflix

Création originale diffusée sur Netflix et produite par Dwarf studios, La Réceptionniste Pokémon a su charmer les fans des monstres de poche avec seulement 4 petits épisodes d'une vingtaine de minutes. Il faut dire que l'ambiance chill de la série couplée à la réalisation en stop-motion y sont surement pour beaucoup. Pokémon France et Netflix ont annoncé que de nouveaux épisodes de la série étaient actuellement en production, de quoi nous laisser espérer revoir Haru et son Psykokwak très vite sur nos écrans (cet été à en croire Netflix). En attendant davantage d'informations, nous vous laissons re-découvrir ci-dessous la bande-annonce de la saison 1.

Bonne nouvelle, Dresseurs et Dresseuses !



De nouveaux épisodes de La réceptionniste Pokémon sont en cours de production ! Restez à l’écoute pour d’autres info ! ???? pic.twitter.com/kEJVLpqv4j — Pokémon France (@PokemonFR) February 19, 2024