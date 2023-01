Pokémon, l'anime : Pierre et Ondine de retour dans une mini série pour les ultimes aventures de Sasha

Si vous êtes fans de la série Pokémon, vous savez sans doute que la série animée mythique se prépare, après 25 ans , à un changement important. Sasha et Pikachu qui étaient jusque-là les héros de la série vont, en effet, laisser leur place à de nouveaux personnages (voir ICI) dans la 26ème saison dont la diffusion est prévue en avril au Japon. Il faut dire que Sasha a enfin atteint son but dans Pokémon : Les Voyages Ultimes (saison diffusée en France sur Gulli) et qu'il a donc probablement bien gagné le droit de se reposer un peu. Pour autant, avant de tirer (définitivement ?) sa révérence, Sasha aura droit à une mini-série de onze épisodes qui mettront fin à son voyage de près d'un quart de siècle . Pour l'occasion, Pierre et Ondine, ses deux comparses des premières saisons, feront leur retour. Ils sont déjà revenus par le passé mais ce sera probablement l'occasion ici de boucler la boucle. On retrouvera aussi la Team Rocket qui, une fois encore s'envolera, à coup sûr (mais peut-être aussi pour la dernière fois) vers d'autres cieux mais aussi Rachid (apparu dans la saison 14 ). Avant de retrouver cette conclusion événement (dont le premier épisode sera diffusé le 13 janvier au Japon ) vous pouvez en avoir un aperçu avec la vidéo teaser ci-dessous.