Pokémon La série - Le vainqueur du Tournoi du Couronnement Mondial est...

SPOILER ALERT : Cette news concerne le dernier épisode de la série animée Pokémon, merci de quitter la news si vous ne souhaitez pas connaître son contenu !

25 ans ! Il aura fallu 25 ans pour attendre ce moment dans la série animée Pokémon ! Alors que le Tournoi du Couronnement Mondial (aussi appelé Master 8) arrive à son terme avec l'affrontement entre Sacha et Tarak, nous avons pu découvrir ce jour la conclusion de ce combat titanesque. Après une belle frayeur, c'est finalement Sacha et Pikachu qui viennent à bout de Tarak et de son Dracaufeu après une ultime joute. Sans cesse raillé depuis le début de la série animée et sa propension à perdre à chaque ligue Pokémon, Sacha a surpris son monde en remportant la ligue Alola dans la dernière saison, et aujourd'hui à vaincre Tarak et devenir ainsi champion du monde Pokémon.

La question qui se pose alors est "et maintenant ?" Est-ce que la série va continuer en compagnie de Sacha et de Go, où est-ce qu'il est temps pour Sacha l'éternel enfant de passer le relais à un nouveau dresseur dans la série animée ? Nous le saurons très bientôt, car l'aventure continue !