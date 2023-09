Pokémon - Sacha et Pikachu diront adieu à la série animée le 11 octobre en France

2023 sera décidément une date à retenir pour les fans de Pokémon, la série animée. Si le public japonais a déjà fait ses adieux à Sacha Ketchum, le dresseur du Bourg-Palette que l'on a adoré aimer et détester durant plus de 25 ans, le public francophone n'a pas encore pu dire au revoir au nouveau Maître Pokémon et à son Pokémon emblématique Pikachu. Guilli vient d'annoncer que l'ultime épisode de la série mettant en scène la conclusion de l'aventure de ce duo iconique serait diffusé le 11 octobre 2023 à 11h30 . Préparez les mouchoir pour l'occasion, et nous attendons désormais impatiemment si l'avenir de la série animée sera impacté en bien ou en mal par ce départ.

#Pokémon

Inédit France ????????



????25 ans qu'on attendait ça ! Après plus de 1 200 épisodes, 50M de TLSP uniques @gulli, Sacha, l'ami de #Pikachu, enfin consacré « meilleur dresseur du monde » !



????️RDV sur Gulli mercredi 11 octobre à 11H30 pour la consécration de Sacha pic.twitter.com/HeQTyxfejh — Gulli (@gulli) September 19, 2023