Pokémon 2000 Adventure : le jeu Pokémon perdu enfin retrouvé et jouable

Si vous aimez les petites histoires de la grande Histoire des jeux vidéo, vous aimerez certainement celle relatée par la chaîne Do You Know Gaming? (et relayée par Nintendo Life). Dans une vidéo consacrée aux jeux Pokémon annulés comme Pokémon Pink ou Pokémon Stars (en partant du principe qu'il ait un jour existé) la célèbre chaîne YouTube est revenue sur un titre que l'on pensait perdu et qui a égayé le net à la fin des années 90.

Tout à commencé à l'occasion de la sortie du film Pokémon 2 : Le pouvoir est en toi nommé en anglais Pokémon: The Movie 2000. Nintendo a alors demandé à Warner Bros, qui distribuait le film aux Etats-Unis, de s'occuper de sa promotion. Nintendo s'attendait probablement à ce que le studio produise des affiches, des trailers et divers goodies mais certainement pas à ce qu'il investisse près de 2 millions de dollars pour créer un jeu web en 3D ! C'est ainsi qu'est né, un petit jeu nommé Pokémon 2000 Adventure, un titre "en 3D" avec des sprites en 2D (comme DOOM par exemple) jouable via un navigateur Web.

Développé par Cyberworld, un petit studio qui avait déjà développé d'autres jeux Web, Pokémon 2000 Adventure était assurément impressionnant pour l'époque et d'ailleurs, il remporta un succès tout aussi impressionnant avec près d' un million de téléchargemen t en à peine un mois ! Un succès qui a cependant fait réagir Nintendo d'une manière inattendue puisque la société japonaise a immédiatement demandé le retrait du jeu.

Pour Nintendo, la Warner Bros n'avait pas respecté son contrat et avait été trop loin. Limite, il s'agissait d'une concurrence déloyale ! Rappelons, qu'à cette époque, à part Pokémon Snap et Pokémon Stadium, il n'y avait pas de Pokémon en 3D. De plus, les jeux Pokémon n'étaient disponibles que sur consoles Nintendo.

En résumé, Nintendo a demandé le retrait de Pokémon 2000 Adventure car il ressemblait trop à un "bon jeu vidéo" et que cela pouvait créer une confusion chez les joueurs.

Depuis plus de 20 ans , le jeu était censé avoir été perdu à jamais mais en fait son développeur le gardait précieusement...Le jeu a donc été "retrouvé" et grâce à quelques passionnés, il est désormais téléchargeable et même jouable ! Pour voir Pokémon 2000 Adventure en action- et même y jouer, retrouvez ci-dessous la vidéo de Do You Know Gaming?

Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife